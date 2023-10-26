Готова ли Казань к зиме и кто виноват в дефиците дворников?

Вчера, 25 октября, в исполкоме Казани прошло первое заседание штаба по подготовке города к предстоящей зиме. Тем более что первый снег уже выпал, а дороги покрылись ледяной коркой. Сможет ли город противостоять очередному натиску льда и снега?

Предваряя доклады подчиненных, мэр города Ильсур Метшин со свойственной ему основательностью вспомнил, что прошлой зимой было много нареканий от казанцев. Особенно насчет уборки от снега тротуаров и дворов. 375 человек получили травмы за весь прошлый зимний сезон. Метшин призвал не повторять это «достижение». «Сейчас надо работать с чистого листа», - сказал градоначальник.

Его слова подтвердил и начальник административно-технической инспекции исполкома Казани Наиль Минвалеев. По его словам, большинство жалоб прошлой зимой касались проходов к остановкам и магазинам, а также обслуживания лестниц.

По словам Метшина, убираемая площадь в Казани увеличилась (по сравнению с прошлой зимой) примерно на 570 тысяч квадратных метров и достигла более 22,7 млн «квадратов». Так что не время расслабляться.

В ходе заседания отчитались каждая районная администрация и организации, задействованные в процессе подготовки к зиме, включая «Водоканал». Основные спикеры - заместители главы исполкома, курирующие сферы ЖКХ и городского благоустройства, Искандер Гиниятуллин и Игорь Куляжев. Если остальные докладчики рапортовали о 100-процентной готовности подведомственных территорий, то выступления зампредисполкомов не обошлись без упоминания серьезных проблем в городском хозяйстве.

Куляжев сообщил, что с 15 октября дорожные службы Казани перешли на зимний режим работы. И продлится этот режим до 15 апреля. Диспетчерские службы подрядных предприятий переведены на круглосуточный режим работы.

Городской парк зимней уборочной техники, а это 589 единиц, включая 155 комбинированных дорожных машин и 111 тракторных щеток, уже полностью готов к зиме. Но на пиковых значениях снегопада, успокоил Куляжев, количество техники можно довести и до 1000. «Вместе с машинами бороться за чистоту улиц города зимой будут люди: 560 водителей и механизаторов и 798 дорожных рабочих», - заметил он. И перешел к проблемным моментам. Средняя зарплата водителей - 80 тысяч рублей. Правда, как уверяла управляющая трестом «Горводзеленхоз» Роза Заббарова, в их организации водители получают и 90 тысяч рублей. Средний возраст водителей снегоуборочной техники - чуть за 50. При этом их не хватает. Почему же молодежь не идет на такие, прямо скажем, немаленькие зарплаты? Вопрос корреспондента «КВ» остался без ответа. Зато Куляжев рассказал, что сам лично разговаривал с некоторыми водителями. Они рассказывали ему, что за весну-лето-осень заколачивали на глобальных стройках республики по 150 тысяч рублей за месяц. И теперь имеют возможность немного отдохнуть. А зарплаты в 80 - 90 тысяч для них действительно небольшие. Отсюда и дефицит водителей.

Почему нельзя привлечь мигрантов из Средней Азии или молодых людей из районов, поинтересовался в свою очередь корреспондент «КВ». Уж для них-то такие зарплаты - предел мечтаний. На это Куляжев ответил, что управлять многотонной техникой тяжело, это огромная ответственность, среди мигрантов таких специалистов мало. Как дорожных рабочих мигрантов, безусловно, привлекают. Парней из районов исполком города тоже старается завлекать в столицу республики. Но... работа преимущественно ночная, иногда изматывающая. Поэтому идут сюда далеко не все.

Также Куляжев сообщил, что в этом году в тестовом режиме внедрили цифровую платформу контроля уборки дорог «Монитор города». Она позволяет не просто отслеживать передвижение рабочей техники, но и дает возможность предприятиям оперативно выстраивать оптимальные маршруты уборки и корректно выбирать транспортные средства «под задачу». Сюда же будут вносить заявки от жителей, чтобы контролировать их выполнение.

Противогололедная обработка будет осуществляться с использованием двухфазного универсального и комбинированного реагентов (при температуре до -15 градусов используется двухфазный реагент, при более низкой температуре - твердый) и песко-соляной смеси. В настоящий момент смесь заготовлена в объеме 70,7 тысячи тонн. Этот реагент будет применяться для обработки магистральных дорог с высокой интенсивностью движения, наличием маршрутов общественного транспорта и мостовых сооружений общей площадью более 13 млн квадратных метров.

Помимо этого, прошедшей зимой был протестирован и положительно оценен специальный тротуарный реагент с мраморной крошкой. Он обеспечивает хорошее сцепление с асфальтом при интенсивных пешеходных потоках и имеет относительно невысокий расход. Для предстоящей зимы планируется закупить около 1000 тонн такого реагента. Это немного, поэтому им будут обрабатываться тротуары вдоль магистралей, на центральных улицах города и на туристических маршрутах.

Такую же картину кадрового голода описал в своем докладе и Гиниятуллин. Так, сражаться со снегом и наледью на придомовых территориях в этом году будут около 2,7 тысячи дворников от УК и ТСЖ. Им будут в этом помогать 200 единиц техники. Но при этом Гиниятуллин отметил, что надо еще хотя бы 500 дворников. А чуть позже он огорошил другой цифрой: оказывается, по действующим федеральным нормативам, учитывая общую площадь убираемых территорий, в нашем городе должно быть не менее 6,7 тысячи дворников. Но о таком в исполкоме даже не мечтают. Все опять упирается в зарплаты. Точнее, в их невеликий размер. А тот определяется «низким» тарифом на жилищные услуги. «С нынешним тарифом на содержание придомовых территорий в 4,66 рубля с квадратного метра мы можем обеспечить нормативной зарплатой только 3,2 тысячи дворников», - отметил чиновник. И тех не хватает. А ведь убирать снег с придомовой территории по нормативу надо в течение шести часов. Задачка со звездочкой.

Также Гиниятуллин коснулся вопроса о складировании убираемого снега. Он заявил, что основная его масса будет складироваться на зеленых зонах, так как средства на вывоз и утилизацию снега в тарифе за уборку не предусмотрены. Вопрос о включении расходов на вывоз снега с придомовой территории в размер платы за уборку двора обсуждался с жителями с декабря прошлого года. Было проведено 1754 общих собрания собственников помещений многоквартирных домов. А согласились на это только 184 многоквартирных дома - около 10%.

В общем, не исключено, что самим жителям придется дополнительно скидываться, чтобы не утонуть в сугробах или не сломать ногу при гололеде. Комфорт - вещь дорогая.