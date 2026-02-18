ГТРК «Татарстан» и МВД представили фильм о преступлениях среди подростков

Государственная телерадиокомпания «Татарстан» совместно с Министерством внутренних дел по Республике Татарстан выпустила документальный фильм «БЛОК НА ЖИЗНЬ». Лента посвящена проблеме вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность.

В основе сюжета — несколько реальных историй подростков, которые столкнулись с уголовным преследованием после общения с кураторами из сети. Как сообщают авторы, по большинству эпизодов уже возбуждены уголовные дела.

Один из сюжетов рассказывает о группе подростков из Казани, которых обвиняют в поджоге релейного шкафа. Задание они получили от анонимного куратора в Интернете. В настоящее время несовершеннолетние проходят по делу о терроризме.

Отдельный блок фильма посвящен так называемым «дропперам» — молодым людям, которые за вознаграждение передавали мошенникам свои банковские карты и сим-карты. Как отмечается в фильме, в результате таких сделок через счета героев проходили крупные суммы, и теперь они обязаны их возместить.

Еще одна история касается «симбоксинга»: двое молодых людей согласились на подработку, найденную в Telegram, и установили оборудование для массовых рассылок. Им также грозит уголовная ответственность.

Как пояснили создатели фильма, цель проекта — показать подросткам неотвратимость наказания и предупредить их о возможных последствиях сотрудничества с мошенниками.

«БЛОК НА ЖИЗНЬ» стал вторым совместным проектом ГТРК «Татарстан» и МВД республики. Первый фильм «Код доступа: «Взломано», посвященный киберпреступлениям, вышел в январе текущего года.

Премьера ленты состоялась 18 февраля. Повторный показ запланирован на 19 февраля в 8:00 и 17:30 на телеканале «Россия 24».