ГЖИ РТ разъяснила, кто отвечает за уборку снега и сосулек с крыш и балконов

10 января 2026  17:35
Автор:
Владислав Косолапкин

Государственная жилищная инспекция Республики Татарстан дала официальные разъяснения по вопросу зимней уборки. Тема особенно актуальна в период снегопадов, когда свисающие сосульки и снежные глыбы создают опасность для прохожих и автомобилей.

Крыши многоквартирных домов, являющиеся общим имуществом, должны очищаться управляющими компаниями, ТСЖ, ЖСК или привлечёнными ими подрядчиками. В их обязанности входит не только уборка снега с кровли, но и удаление наледи с козырьков подъездов, очистка желобов и свесов. «Уборкой сосулек с крыш домов должна заниматься управляющая компания», — подчеркнули в ведомстве.

Что касается балконов и самовольно установленных козырьков, которые считаются личной собственностью, то ответственность за их безопасное состояние тоже лежит на управляющей организации. Однако у жильцов появляется важная обязанность: при обнаружении опасных сосулек они обязаны письменно уведомить свою УК. Если компания не реагирует, следующей инстанцией должна стать Государственная жилищная инспекция РТ.

В ГЖИ особо отметили: «Если вы не предприняли этих шагов, а сосулька упала с вашего балкона или козырька и причинила вред, вас могут обязать возместить ущерб».

За чистоту крыш нежилых зданий (магазинов, офисов) отвечают их собственники. Информацию о них можно найти в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН), а данные об УК — на портале ГИС ЖКХ.

Главный совет от инспекции для всех жителей: если управляющая организация не исполняет свои обязанности по очистке крыш и козырьков, следует жаловаться в Госжилинспекцию Татарстана.

