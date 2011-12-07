Темный шоколад и полезные привычки помогут продлить жизнь

Болезни сердца и сосудов - враг, опасный для всего человечества. На их долю приходится больше половины всех смертей в мире. «Появление сердечно-сосудистых заболеваний может быть обусловлено как внешними факторами, так и генетическими причинами. Внешние факторы могут создать благоприятную почву для формирования сердечной патологии, а плохая наследственность способствует быстрому ее развитию. Научно доказано, что у людей, наследующих такие заболевания, вероятность получить инсульт или инфаркт миокарда в несколько раз превышает обычные риски. В связи с этим нужно знать генетические изменения у старшего поколения, потому что они могут повториться у детей и внуков», - рассказывает эксперт ОНФ, профессор, академик РАН, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н.Бакулева» Минздрава России Лео Бокерия. Некоторые факторы риска изменить невозможно - это наследственность, возраст. Однако есть и другие, на которые человек сам может повлиять. Это повышенное артериальное давление, содержание холестерина в крови, курение, употребление алкоголя и наркотиков, ожирение, низкая физическая активность, неполноценное питание с недостатком фруктов, овощей, чистой питьевой воды. Устранив эти факторы полностью или хотя бы частично, можно не только значительно улучшить самочувствие, но и прожить дольше в среднем на 15 лет, говорят специалисты. В буклете ОНФ «Рецепты здоровья» Лео Бокерия также рассказал о лучших продуктах для здоровья сердца. Среди них, например, оливки. Давно известно, что в тех странах, где в местной кухне много оливок и оливкового масла, не так уж часто встретишь сердечников. Оливки содержат вещества, которые снижают уровень холестерина. Плоды этого дерева хранят около ста активных веществ, которые помогают человеку быстро восстанавливать силы. Еще одно природное лекарство - темный шоколад. Содержащийся в какао эпикатехин повышает концентрацию окиси азота (это ключевое для здоровья кровеносных сосудов соединение), помогая регулировать кровяное давление. Выбирайте только темный шоколад с содержанием какао не менее 70%. «Даже небольшие изменения в своих привычках могут замедлить преждевременное старение сердца и сосудов. Никогда не поздно начать вести здоровый образ жизни! Чтобы поддержать свое сердце, необходимо исключить алкоголь, курение, отказаться от жирной пищи и не объедаться. Приучив себя к этому, ваша семья прививает будущему поколению культуру питания и здорового образа жизни», - призывает Лео Бокерия. Полный список экспертных рекомендаций для здоровья сердца можно найти в буклете ОНФ «Рецепты здоровья» по ссылке http://onf-rg.tilda.ws/heart.Народный фронт запустил серию буклетов с советами по профилактике болезней и здоровому образу жизни в конце января 2018 года. Предыдущие выпуски были посвящены вопросам диспансеризации, онкологическим и нефрологическим заболеваниям, наркотической зависимости, укреплению иммунитета, здоровью глаз и печени, сообщает пресс-служба ОНФ.