В Казани 40 квартир остались без газа из-за самодеятельности

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Город
26 июня 2026  15:29

В двух казанских многоквартирных домах — на улицах Кошевого, 12 и Повстанческой, 3 — местные жители попытались сэкономить на установке водонагревателей, но в итоге оставили без газа 40 квартир. При самостоятельном монтаже они перепутали трубы и подключили водяную линию к газопроводу.

Теперь специалистам предстоит тщательная прочистка системы, прежде чем подачу газа удастся возобновить. Самоуверенным «мастерам» придется не только возместить расходы газовиков на устранение аварии, но и заплатить штраф до 5 тысяч рублей. Для сравнения: профессиональная установка водонагревателя обошлась бы всего в 3328 рублей, что значительно дешевле и надежнее.

В Госжилинспекции Татарстана отметили, что подобные случаи — не редкость. Ведомство напоминает: любые работы с газовым оборудованием должны выполняться только лицензированными специалистами. Самовольное вмешательство в систему газоснабжения опасно для жизни и влечет серьезные финансовые последствия.

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