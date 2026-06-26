Мечтай, стреляй, танцуй: Как Казань отметит День молодежи в парке «Урам»

В эту субботу, 27 июня, Казань превратится в эпицентр молодёжной энергии. Экстрим-парк «УРАМ» соберёт около 100 тысяч гостей, которые придут отметить День молодёжи. Вход бесплатный, но регистрация обязательна — парк хоть и большой, но не резиновый.

Почему 27 июня

История праздника началась задолго до сегодняшнего дня — в 1958 году, когда после триумфального Всемирного фестиваля молодёжи в Москве власти решили закрепить заряд оптимизма и создать День советской молодёжи. Его отмечали в последнее воскресенье июня. В 1993-м праздник закрепили за 27 июня, но дата редко выпадала на выходной, и студентам приходилось выбирать между сессией и торжествами. Ситуацию изменила встреча президента со студентами МГУ в 2023 году: одна из участниц предложила перенести праздник на выходной день, и идею поддержали. Теперь День молодёжи отмечают в последнюю субботу июня.

Что будет на фестивале

Программа разбита на восемь направлений: спорт, патриотика, карьера, здоровье, образование, музыка, интерактивы и площадки партнёров.

Спорт — для тех, кто хочет проверить себя на прочность. Йога, фитнес, растяжка, BMX, самокат, паркур, воркаут, баскетбол 3×3, данк-контест с секретным хедлайнером, турнир по бразильскому джиу-джитсу и показательные выступления по ушу. Для участия в отдельных активностях нужна дополнительная регистрация.

Патриотика — полоса препятствий «Сила молодёжи» в формате шоу «Суперниндзя», трасса для полётов FPV-дронов, а также интерактивы с обмундированием времён Великой Отечественной и тактическая стрельба из АК-47, АК-74, AR-15 и Glock 17.

Карьера — площадка, где можно найти работу мечты. Карьерные консультации с экспертами hh.ru, разбор резюме, квест по профессиям, питч-сессии работодателей, ток-шоу «Сплетни о работе» со стендап-комиком Самвелом Гиновяном, ярмарка вакансий и даже мистический салон «Натальная карьера» для игрового определения профессионального пути.

Здоровье — комплексная проверка организма: скрининг сердца, измерение холестерина и глюкозы, биоимпедансметрия, экспресс-тест на ВИЧ, проверка зрения, консультации терапевта, диетолога, гинеколога, уролога, кардиолога, онколога и нарколога. А также арт-терапия с психологами, мастер-классы по питанию и первой помощи.

Образование и интерактив — дискуссии о женском здоровье, маркетинге, искусственном интеллекте, турнир по шахматам, настольные игры, творческие мастерские, маркет локальных брендов, прыжки на скакалке и через резинку, стендап, музыкальное бинго и благотворительный гитарник.

Концерт и хедлайнер

На главной сцене выступят локальные артисты, а в 21:00 — хедлайнер L'One, автор хитов «Океан», «Якутяночка» и «Тигр». Почему именно он? Организаторы объясняют: у артистов плотные графики, и нужно, чтобы совпало несколько факторов — тематика, формат, согласование с городом и республикой и, конечно, желание самого исполнителя.

Что ещё

В программе — зона здоровья, семейные ценности (прямо на фестивале пройдут две свадьбы), а Казанский зооботсад научит черенковать и пересаживать растения.

Как добраться и на что обратить внимание

27 июня в центре Казани введут временные ограничения движения. С 6:00 до 22:00 могут перекрыть улицу Подлужную и съезды с Вишневского, а с 15:00 до 22:00 — пешеходный проход по мосту Миллениум. Водителям и пешеходам советуют заранее продумать маршруты.

Вход на фестиваль бесплатный, но регистрация обязательна — через бот в МАКС или на Timepad. Для отдельных активностей — отдельная запись.

День молодёжи в Казани — это не просто праздник. Это возможность заявить о себе, найти работу, проверить здоровье, попробовать новое и просто отлично провести время. Всё, что остаётся, — прийти и убедиться, что молодость действительно прекрасна.