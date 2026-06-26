В Казани построят два ТЦ, склады и производство столярной продукции

Исполнительный комитет Казани обнародовал свежий перечень разрешений на строительство коммерческих объектов. В числе одобренных проектов — два микрорайонных торговых центра, складские комплексы и производственное предприятие по изготовлению столярных изделий.

Первый ТЦ площадью 2,7 тыс. кв. м появится в поселке Кадышево на улице Советской, второй — на улице 1-й Вознесенской в Московском районе (участок 2,37 тыс. кв. м). Складские площади разместят в технопарке «Химград» на улице Восстания (2,2 тыс. кв. м) и на улице Тэцевской (4,4 тыс. кв. м).

Производство столярной продукции возведут на Северо-Западной улице, 24Г, на участке площадью 8,3 тыс. кв. м, кадастровая стоимость которого превышает 29 млн рублей. Как сообщили в исполкоме, все проекты прошли необходимые согласования, строительство начнется в ближайшее время. Новые объекты позволят улучшить инфраструктуру районов и создать дополнительные рабочие места.