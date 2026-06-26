Из Казани в Абхазию запустят прямые рейсы с 19 июля

Авиакомпания Nordwind Airlines с 19 июля открывает прямые регулярные перелеты по маршруту Казань — Сухум. Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по вторникам и воскресеньям. Время в пути составит более трех часов.

Авиаперевозчик расширяет летнюю программу в Абхазию: помимо Казани, прямые рейсы в столицу республики появятся и из других городов России. Для граждан РФ въезд в Абхазию осуществляется без виз. Продажа билетов на новый рейс уже открыта на сайте перевозчика. Напомним, аэропорт Сухум возобновил работу после реконструкции в начале 2025 года.