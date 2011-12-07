Почему мочалка не спасает от чесоточного клеща?

Часто ли в наше время встречается чесотка? Кто подвержен этому заболеванию? На эти вопросы «КВ» попросили ответить профессора КГМУ, д. м. н., заслуженного врача РТ и главврача одного из дерматологических центров Казани Елену Файзуллину.

Елена Владимировна, как часто встречается это заболевание и каковы его симптомы?

В 2011 году показатель заболеваемости чесоткой по РФ составлял от 45,9 случаев на 100 тысяч населения. Примерно такие же цифры зафиксированы и в период 2018–2019 годов. За месяц у меня на приеме бывают два-три пациента с этим заболеванием.

Главный симптом, на который обращает внимание пациент, — зуд кожи, появляющийся у него, а потом и у членов всей его семьи по вечерам. Он настолько сильный, что человеку трудно заснуть. Дело в том, что чесотку вызывает клещ Sarcoptes scabiei. А его самка наиболее активна именно в вечернее время суток. Когда человек накрывается теплым одеялом и его температура тела повышается хотя бы на один градус, самка клеща получает прекрасные условия для откладывания яиц в эпидермис — наружный слой кожи пострадавшего. Особенность этого клеща в том, что через постельное белье, предметы обихода он очень быстро инфицирует всю семью. Помимо зуда появляются парные элементы — папулы, которые расположены на небольшом расстоянии друг от друга и представляют собой место входа и выхода клеща.

Есть также и другие характерные симптомы заболевания. К ним относятся появляющиеся на локтях и в их окружности кровянистые корочки и пустулы — гнойные корочки. Все эти корочки могут присутствовать также в местах с тонким эпидермисом — межпальцевых складках, паховой области, на животе и боковых поверхностях туловища, в области половых органов, а у детей даже на веках.

Какие осложнения могут быть у чесотки?

Осложнения встречаются очень часто. Иногда больные пытаются справиться с этой проблемой самостоятельно и начинают усиленно мылить себя мочалкой. Увы! Тем самым они только разносят клеща по всему телу и усугубляют ситуацию.

Важно отметить, это заболевание тяжелее всего протекает у пациентов с атопическим дерматитом. При сухой коже быстро присоединяется вторичная инфекция — пиодермический, или стрептостафилококковый, процесс. Потому что расчесы — это входные ворота для инфекции.

В наиболее тяжелой форме протекает норвежская чесотка. Это очень редкое и тоже заразное заболевание. Чаще всего оно наблюдается у людей с психическими заболеваниями, а также у тех, кто получает иммуносупрессивную терапию.

— Как заражаются чесоткой?

— Пути передачи чесоточного клеща два — половой и контактно-бытовой. Члены одной семьи заражаются друг от друга очень быстро — в течение одного-двух дней. Клещ моментально распространяется по всей квартире, переходя с тела больного на общие предметы обихода, складки кроватей и диванов, мягкие ковровые покрытия, покрывала на диванах и кроватях и так далее. Поэтому для предотвращения рецидива заболевания после курса лечения проводится дезинфицирование всей квартиры.

— Кто наиболее подвержен риску заражения?

— Больше дети. Особенно те, кто страдает атопическим дерматитом.

— Как лечится чесотка?

— Все способы лечения связаны с применением мазей и растворов, оказывающих воздействие на самку клеща. Они лишают ее подвижности и способности откладывать яйца. В среднем курс лечения составляет до 7 дней. Однако все зависит от выбранного врачом метода лечения. Нередко пациент нуждается в повторном курсе, особенно при несвоевременном обращении к врачу. При неосложненной чесотке человек чаще всего проходит однократную обработку от клеща. Если же имеются осложнения, такие как пиодермия, ее проводят еще через 3 — 5 суток.

— Ваши советы по профилактике чесотки?

— Самый главный момент — мытье и дезинфекция рук. А для предотвращения распространения заболевания необходимо следующее:

1. Регистрация всех выявленных больных.

2. Диспансерное наблюдение за всеми переболевшими и контактировавшими с ними людьми.

3. Выявление источника заражения и лиц, контактировавших с заболевшими, в том числе половых партнеров.

4. Выявление очагов чесотки и работа по их ликвидации.

5. Определение групп лиц, подлежащих обязательному профилактическому лечению.

6. Активное выявление больных для профилактики при медосмотрах, а также осмотр всех обратившихся в поликлиники.

7. Недопущение детей с чесоткой в детские сады в период лечения.