В Казани в Татарском государственном академическом театре оперы и балета имени М. Джалиля состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню русского языка и 227-й годовщине со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Почётным гостем стал Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев.

Открывая праздник, Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил всех собравшихся.

— Эта дата объединяет всех, кто проникся красотой русской речи, сохраняет и приумножает культурное достояние русского народа, — сказал он.

Мероприятие началось с театрализованного пролога. Затем Минниханов подчеркнул, что для многонационального Татарстана этот праздник имеет особое значение.

— У нас испокон веков сохраняются уникальные традиции и обряды русского народа, развивается художественная литература и искусство, а казанская лингвистическая школа славится своими научными достижениями, — отметил он.

По словам Раиса РТ, общественное признание в республике и за её пределами получили такие проекты, как Широкая Масленица, Каравон, фестивали «Спасская ярмарка», «Алексеевские перезвоны», «Пушкин-фест», Кирилло-Мефодиевские и Онегинские чтения.

Минниханов отдельно поблагодарил Русское национально-культурное объединение Татарстана и рассказал о традиционной встрече с русской общественностью.

— Мы подвели итоги большой работы за последний год, обсудили важную роль общественных инициатив в развитии культуры, сохранении духовно-нравственных ценностей, воспитании подрастающего поколения, а также поставили новые цели, — сообщил он.

Раис РТ напомнил, что задача сохранения великого русского слова обретает особую актуальность в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным.

— Желаю всем радости приобщения к отечественному литературному наследию, новых открытий и благополучия, — сказал Минниханов.

В ходе церемонии он вручил отличившимся жителям республики государственные награды: почётные звания «Заслуженный деятель науки Республики Татарстан», «Заслуженный учитель Республики Татарстан» и Благодарности Раиса РТ.

С 1 по 6 июня в Татарстане проходят мероприятия, посвящённые Дню русского языка и 227-летию Пушкина. Праздничные программы, лекции, выставочные проекты, бал и события, объединяющие русскую и татарскую литературные традиции, организованы в Национальном музее Республики Татарстан и его филиалах.