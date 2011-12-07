Варикозная болезнь: можно ли обойтись без операции

О заболевании рассказывает кандидат медицинских наук, врач-хирург, флеболог ЛДЦ «Казанская клиника» Шакиров Мансур Исхакович.- Варикозная болезнь нижних конечностей - прогрессирующее заболевание, при котором из-за расширенных вен нарушается отток крови. При отсутствии лечения возможны серьезные осложнения, которые могут привести к утрате трудоспособности. - Каковы причины болезни?- Варикозное расширение вен на ногах провоцируют такие факторы, как гормональный дисбаланс, наследственность, беременность, малоподвижный образ жизни и избыточный вес, курение, подъем тяжестей, частые авиаперелеты. Причиной могут стать работа в горячем цехе или связанная с длительным стоянием на ногах. - Возможно лечение без операции? - Основной метод лечения варикозной болезни - хирургическое вмешательство. Многие пациенты боятся операции и запускают болезнь вплоть до развития трофических язв. Не надо откладывать визит к специалисту по диагностике и лечению заболеваний вен - флебологу. Он оценит степень заболевания, выберет тактику лечения. Для лечения варикозной болезни нижних конечностей в настоящее время также используются эндовазальные методы облитерации вен, например, лазерная коагуляция (ЭВЛК). Травматичность при этом минимальна, а эффективность сопоставима с результатами хирургического лечения. К тому же лечение проводится амбулаторно под местной анастезией.- В чем заключается метод?- При ЭВЛК устраняется обратный ток крови в расширенных венах с помощью тепловой энергии лазерного излучения. Это одна из самых передовых методик удаления магистральных вен и патологического венозного рефлюкса. Нет ограничений по диаметру удаляемой вены. Варикоз можно устранить на любой стадии без хирургической операции, требуется только прокол иглой под местной анестезией. Процедура обычно проводится за 30 - 40 минут. После нее не нужна длительная реабилитация, нет болезненных ощущений. ЭВЛК может быть дополнена склеротерапией или удалением патологически расширенных притоковых вен. - Что рекомендуется после процедуры?- Непосредственно после ЭВЛК надевается компрессионный трикотаж - специальный чулок. Пациенту в обязательном порядке нужно походить около 40 минут. Компрессионное белье следует носить круглосуточно в течение 5 суток после вмешательства. Потом специальный чулок требуется носить только в дневное время в течение 1 месяца. В первые несколько суток после ЭВЛК нельзя заниматься аэробикой, гимнастикой, под запретом велотренажер. Рекомендуется ежедневно совершать пешие прогулки в течение часа. Следует по возможности избегать длительного стояния или сидения. На две недели запрещены горячие ванны. Любители бани должны отложить это удовольствие на 1 месяц. Других серьезных ограничений в образе жизни нет.