Минздрав Татарстан прогнозирует перебои с вакцинами от коронавируса

В Министерстве здравоохранения Татарстана прогнозируют перебои с поставками вакцин от коронавируса и связывают это с темпами вакцинации. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков во время пресс-конференции.

«Мы должны констатировать что действительно есть определенные сложности с вакцинацией людей с точки зрения наличия вакцины. Мы продолжаем вакцинировать безусловно, партии постоянно поступают. Однако мы попали в интересную ситуацию, ожидаемую, что темпы вакцинации такие, что мы можем позволить себе спрогнозировать перебои с вакциной», — отметил замминистра.

Последняя поставка «Спутник V» в Татарстан была 7 июля. «Спутник лайт» в регионы еще не поступал. «Ковивак» поступает ограниченными партиями, отчего формируются листы ожидания. Жаворонков заявил, что министерство делает все возможное чтобы минимизировать задержки. Вакцина поступает в поликлиники буквально в считаные часы, как будет доставлена из федерального центра.