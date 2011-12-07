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Минздрав Татарстан прогнозирует перебои с вакцинами от коронавируса

Последняя поставка «Спутник V» в республику была 7 июля, «Спутник лайт» так еще и не поступал.

В Министерстве здравоохранения Татарстана прогнозируют перебои с поставками вакцин от коронавируса и связывают это с темпами вакцинации. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков во время пресс-конференции.

«Мы должны констатировать что действительно есть определенные сложности с вакцинацией людей с точки зрения наличия вакцины. Мы продолжаем вакцинировать безусловно, партии постоянно поступают. Однако мы попали в интересную ситуацию, ожидаемую, что темпы вакцинации такие, что мы можем позволить себе спрогнозировать перебои с вакциной», — отметил замминистра.

Последняя поставка «Спутник V» в Татарстан была 7 июля. «Спутник лайт» в регионы еще не поступал. «Ковивак» поступает ограниченными партиями, отчего формируются листы ожидания. Жаворонков заявил, что министерство делает все возможное чтобы минимизировать задержки. Вакцина поступает в поликлиники буквально в считаные часы, как будет доставлена из федерального центра. 

КВ
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