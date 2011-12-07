Что и как лечат гомеопаты?

- Марина Анатольевна, что такое гомеопатия и как она лечит?- Гомеопатия - одно из направлений клинической медицины, метод, суть которого: подобное лечится подобным. Ученые давно пришли к выводу, что средство, которое вызывает болезнь, в очень маленьких дозах излечивает. Истории гомеопатии более 200 лет. Ее основателем является немецкий врач и химик Самуэль Ганеман. Этот выдающийся доктор медицины понял, что обычные средства не излечивают, а лишь снимают симптомы, которые уходят и вновь возвращаются. Тогда он стал пробовать то лекарство, которое вызывает ту или иную болезнь, и приготовил его по специальной технологии. При употреблении такого препарата организму словно дается толчок, и он сам начинает бороться с болезнью. Как говорил Ганеман: «Начинает проявлять себя жизненная сила».- Главное назначение гомеопатии?- Первое - лечи больного, а не болезнь. Второе - не навреди!- Как происходит восстановление здоровья при помощи гомеопатии?- Человек должен начать менять себя: вести здоровый образ жизни, правильно питаться и начинать прием гомеопатических препаратов, эффективных и безвредных. Гомеопатия как часть интегративной медицины совместима с любыми лекарственными формами, кроме гормональных мазей, которые загоняют болезнь внутрь.- А в чем отличие вашей науки от традиционной медицины?- Индивидуальный подход к каждому пациенту. Прием длится от 1,5 до 2 часов, врач оценивает не только состояние больного, но выясняет все его привычки, пристрастия, чтобы подобрать, как мы говорим, конституциональный препарат, подходящий именно для этого пациента.- С какими проблемами к вам обращаются чаще всего?- Гомеопатия лечит все, кроме онкологии, туберкулеза и психических заболеваний. Причем, когда гомеопаты разрабатывают новое средство, они всегда испытывают его на себе. Какие симптомы вызывает оно в большом разведении, значит, такие же лечит и в маленьком разведении. Гомеопатическим средством вы лечите головную боль, которое вызывает эту же головную боль, только в очень маленьких дозах.- У вас особая технология разведения препарата?- Да, используется специальная технология: высокие разведения и метод потенцирования (встряхивания). После 12-го сотенного разведения не обнаруживается даже молекул. Нам часто говорят об эффекте плацебо и самовнушении. Но гомеопатия используется и для лечения новорожденных, и в ветеринарии и всем реально помогает. А ведь младенцам и животным не внушишь, что они излечатся.- Но, чтобы вылечиться вашими препаратами, нужно много времени…- Опытные гомеопаты говорят, сколько лет длится заболевание, столько месяцев и нужно его лечить. Да, не у всех хватает терпения. Хочется все быстро вылечить. Но мы всегда говорим, гомеопатия - уникальный метод, используя который человек должен обязательно изменить себя. Поэтому при лечении гомеопатическими препаратами не рекомендуется употреблять крепкие спиртные напитки, крепкий кофе, мяту.- С алкоголем все понятно. Но почему нельзя употреблять кофе, а тем более мяту?- Гомеопаты считают, что мята, кофе и алкоголь уменьшают эффективность препарата.- Самый яркий случай из вашей практики?- Как-то пришла женщина лет пятидесяти. Она потеряла дочь и никак не могла восстановить свою нервную систему. Пила транквилизаторы и антидепрессанты. Но буквально одна доза гомеопатического препарата преобразила больную. Она сказала, что в первый раз за это время почувствовала себя нормально. Это ли не эффективность?- А как становятся гомеопатами?- Во-первых, нужно иметь диплом о высшем медицинском образовании. Во-вторых, пройти курсы обучения по гомеопатии - известные школы есть в Москве и Петербурге. И через каждые пять лет повышать свою квалификацию. На эти уникальные курсы доктора съезжаются со всей России.