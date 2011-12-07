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За все время диагноз COVID-19 поставили 23 тыс. татарстанцам

В республике продолжается отрицательная динамика по росту заболевания.

В Татарстане по состоянию на 13 июля текущего года зарегистрировано 23 тыс. случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 43 новых случая. 12 человек госпитализированы, 31 — получают лечение на дому. Всего выздоровело 20 570 татарстанцев.

Вакцинацию прошли 677 978 жителей республики, из них вторую дозу получили 438 114 человек.

Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.

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