В РТ создан штаб по контролю за топливной ситуацией во главе с Песошиным

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Республика
17 июля 2026  18:08

Раис Татарстана Рустам Минниханов распорядился создать оперативный штаб для мониторинга обстановки на топливном рынке республики. Его возглавил премьер-министр РТ Алексей Песошин. Глава региона поручил штабу продолжить проверки АЗС на предмет отсутствия топлива и совместно с УФАС отслеживать случаи необоснованного роста розничных цен.

Особое внимание – обеспечению горючим общественного транспорта, скорой помощи, коммунальных и дорожных служб, правоохранителей и сельхозпредприятий. Как отметили в пресс-службе Раиса РТ, за последнюю неделю на заправках наблюдается ажиотаж и очереди. По данным производителей, запасы топлива в республике есть, поставки идут по обычному графику, но спрос резко вырос – на некоторых АЗС суточный объём топлива распродают за 6 часов. Ситуация находится на контроле.

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