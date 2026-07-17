В Болгаре начнут реставрацию объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО

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Республика
17 июля 2026  17:46

Комитет РТ по охране объектов культурного наследия выдал разрешение на проведение ремонтных работ на четырёх объектах федерального значения, входящих в состав Болгарского городища – памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО. В список вошли «Никольская церковь (усыпальница)», «Черная палата», «Монастырский погреб (усыпальница)» и руины мавзолеев у бывшей сельской школы к северу от «Черной палаты».

Специалисты вручную очистят фасады, обработают деревянные, кирпичные и каменные конструкции антисептиками и антигрибковыми составами, восстановят разрушенную кладку и нанесут гидрофобное покрытие для защиты от влаги. Также проведут благоустройство территории.

Как отметил председатель комитета Иван Гущин, Болгар сегодня – точка притяжения тысяч туристов, и поддержание памятников XIV века в идеальном состоянии – общая ответственность. Все работы планируется завершить до 31 октября 2026 года.

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