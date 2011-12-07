Головокружение и нехватка воздуха: терапевт назвала симптомы солнечного и теплового ударов

В результате солнечного и теплового ударов возникает ощущение дурноты, нехватка воздуха и учащенное дыхание. Об этом во время прямого эфира рассказала главный терапевт Минздрава Татарстана, заведующая кафедрой госпитальной терапии КГМУ Диана Абдулганиева.

«Симптомы складываются из следующих проявлений: это ощущение жары, ощущение дурноты, нехватка воздуха, частое дыхание, может возникнуть ощущение заторможенности, лоб человека становится горячим. Тепловой удар имеет те же симптомы, но возникает он в следствии воздействия не солнечных лучей, а перегрева. Безусловно, эти два состояния могут произойти в любой обстановке, например, дома если жаркая погода или на улице», — сказала Абдулганиева.

Она добавила, что есть определенные способы оказать человеку даже не медикаментозную помощь.

«Первое — если человек не может самостоятельно идти его надо перенести в тень и желательно его уложить с приподнятой головой. Второе — нужно намочить носовой платок или любую тряпку холодной водой и приложить на лоб или шею. Иногда даже этого бывает достаточно чтобы у человека ощущение дурноты и перегрева прошло. Также необходимо дать человеку не горячей воды, главное, чтобы она была не содержала спирта», — объяснила спикер.