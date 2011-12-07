Как найти причину выпадения волос?

— Причин выпадения волос на самом деле очень много. Это и дефицитные состояния, и всевозможные стрессы, и генетика, нарушение гормонального статуса, сопутствующие патологии, прием определенных лекарств. Повлиять на процесс могут даже травмы, отравления и повышение температуры, — просвещает врач-дерматолог, трихолог Полина Орлова.

По ее словам, подробный опрос пациента помогает специалисту определить, нужны ли какие-либо дальнейшие исследования. Может быть, стоит отказаться от дополнительных анализов, что, несомненно, сэкономит много времени и финансы.

Главное оружие врача на приеме — это его глаза и способность мыслить клинически. А в качестве диагностики традиционно используются трихоскопия и фототрихограмма. Эти исследования совершенно безболезненны. Первое проводят прибором под названием трихоскоп. С помощью специальных линз он увеличивает изображение в 60 — 200 раз, что дает возможность увидеть и распознать трихологические признаки того или иного типа выпадения волос и различных патологических состояний кожи головы, сосудов и стержня волоса, наличие пустых фолликулов и признаков фиброза кожи головы.

— В специальной программе проводится подсчет количества волос на квадратный сантиметр — так определяется плотность их роста, — поясняет специалист. — Также определяется, сколько волос находится в фазе роста, сколько в фазе выпадения, какие именно волосы выпадают (спокойно отросшие и приблизившиеся к фазе выпадения или те, что выпадают преждевременно, а то и вовсе перестают расти). А благодаря второму распространенному в практике методу — фототрихограмме — мы можем точно поставить диагноз, назначить правильное лечение и отслеживать процесс выздоровления волос в динамике.

Порой этого бывает достаточно, чтобы понять, выпали у пациента волосы, например, из-за перенесенной инфекции или причиной стала нехватка витаминов, стресс или проявление генетического типа выпадения волос. Но некоторые особо настойчивые пациенты часто пытают доктора вопросом о том, какие анализы можно сдать, чтобы диагноз был более точным. Минимальный список исследований прост: общий и биохимический анализ крови, можно также посмотреть содержание ферритина, чтобы понять, нет ли в организме нехватки железа. Нелишним будет проверить уровень гормонов щитовидной железы плюс содержание в крови витамина Д и некоторых микроэлементов.

Но лучше, по мнению Полины Орловой, предварительно обсудить необходимость этих обследований. Практика показывает, что порой проверенной временем трихоскопии и тщательного опроса пациента достаточно, чтобы определиться с диагнозом и подобрать необходимую терапию.