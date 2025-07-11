13 июля 1942 года экипаж танка КВ-1 под командованием уроженца Татарстана лейтенанта Семена Коновалова вступил в смертельную схватку с 55 фашистскими танками. Этот исторический бой состоялся ровно 83 года назад на окраине хутора Нижнемитякин Тарасовского района Ростовской области.

Лейтенант Семен Коновалов. Лето 1943 года

Недавно в Казанском высшем танковом командном ордена Жукова Краснознаменном училище состоялась презентация монографии «Награжден посмертно. Жив», посвященной бессмертному подвигу танкистов и изданной к 80-летию Великой Победы. Авторы книги - доктор исторических наук, профессор кафедры теории и истории государства и права Чебоксарского кооперативного института (филиала Российского университета кооперации) Валерий Андреев и председатель Чувашского отделения общероссийского движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковые движения России» Евгений Шумилов.

Парад победы в Казани 9 мая 2025 года Фото: Фарит Муратов

- Танкисты прикрывали отход советских войск в Ростовской области. Выбрав на местности удобную позицию, замаскировав свой танк, экипаж Семена Коновалова приготовился к встрече с врагом. На них надвигалось 55 вражеских танков. За несколько часов жестокого боя экипаж КВ-1 сумел подбить 16 немецких танков, 2 бронемашины и 8 автомобилей с личным составом противника. Никто не мог даже подумать, что экипаж нашего танка в таком неравном бою выжил. За мужество и героизм лейтенант Коновалов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза посмертно. Но, к счастью, Семен Васильевич остался жив и впоследствии был восстановлен в списках личного состава Красной армии, - рассказал старший научный сотрудник научно-исследовательского центра военного учебно-научного центра сухопутных войск «Общероссийская академия Вооруженных сил Российской Федерации», доктор военных наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации Иван Николаев.

Авторам монографии «Награжден посмертно. Жив» пришлось серьезно поработать в архивах Министерства обороны России, встречаться с людьми, которые лично знали героя, в том числе с его дочерью Ириной Семеновной Бродской, проживающей в Казани.

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Собранные материалы позволили рассказать о подвиге и судьбе удивительного человека без домыслов и неточностей, основываясь только на документально подтвержденных фактах.

Как подчеркнул начальник Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища генерал-майор Виталий Герасимов, в Казани чтут память о Семене Коновалове. К 100-летию основания Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища был установлен бюст Героя Советского Союза Семена Коновалова работы скульптора Анатолия Дементьева. В музее училища подвигу экипажа танка КВ-1 посвящен отдельный зал. Одна из самоходных установок учебного парка названа его именем и ежегодно участвует в парадной колонне на праздновании Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Важно отметить высокий художественный уровень издания - Джалиль и Халиль Гайнутдиновы, члены Союза художников России, победители престижных международных конкурсов, добились главного: зримо представили читателям живую историю о людях, сражавшихся за Победу.

- Работа над книгой о Семене Коновалове началась 6 лет назад. Авторский коллектив в составе Валерия Андреева и Евгения Шумилова на основе архивных документов сумел наиболее полно восстановить хронику бессмертного подвига и подлинного героизма экипажа танка КВ-1. Они не только нашли и досконально изучили большой массив новых данных - фотографии, справки, сводки и свидетельства, но и представили биографические данные экипажа танка, выезжали на место сражения, хронологически - по деталям и фрагментам - систематизировали и восстановили фактическую картину одного боя. Они осуществили настоящий научный прорыв. И, несмотря на то что «Награжден посмертно. Жив» - научная монография, книга читается легко, с большим интересом, - рассказал заслуженный художник Чувашской Республики Джалиль Гайнутдинов. - Для меня эта история стала открытием неизвестной мне страницы Великой Отечественной войны. Потрясает решимость командира, чувашского парня Семена Коновалова, славного сына Татарстана, которому было всего 22 года, в принятии единственно верного решения - вступить в неравную схватку с превосходящими силами противника. И он в этой схватке победил!

P.S. На основе книги авторский коллектив издания совместно с Российской академией художеств и Союзом художников России готовит передвижную художественную выставку «Награжден посмертно. Жив».



Справка «КВ»

Книга издана к 80-летию Победы и посвящена подвигу танкистов.

Семен Васильевич Коновалов родился 15 февраля 1920 года в селе Ямбулатово (ныне Верхнеуслонский район Республики Татарстан). До призыва в ряды Красной армии работал на почте. Окончил Куйбышевское военное пехотное училище. Летом 1941 года в звании лейтенанта был направлен на фронт. После завершения военной службы работал на Казанском заводе ЭВМ. Семен Коновалов скончался 4 апреля 1989 года, похоронен на кладбище казанского поселка Дербышки.