Специалист дал рекомендации, как не объесться в праздники?

— Чтобы во время новогодних каникул не было необходимости длительно восстанавливаться, мне кажется, самое разумное — распланировать все 10 дней. Например, вспомнить места, которые давно хотелось посетить. Таким образом изначально можно исключить цель получать удовольствие только от еды, отдав предпочтение положительным эмоциям, — считает специалист. — Что касается питания и составления меню на эти дни, лучше всего закупить полезные продукты: рыбу, сезонные овощи и фрукты. Пусть на столе всегда будет много разной зелени.

Как объяснила диетолог, лучше выбрать рецепты, для приготовления которых не требуется майонез (или сделать его самим), колбаса, холодный картофель. Желательно использовать нерафинированное масло — кунжутное, оливковое или подсолнечное. Отдать предпочтение запеченному мясу с овощами, куриным шашлычкам, приготовленным в духовке, заранее замаринованным в соусе из лимонного сока, специй, соли.

Делая правильный выбор, вполне реально избежать обострения аллергии, проблем с желудочно-кишечным трактом, тусклого и отекшего лица и лишних килограммов. Кроме этого, необходимо пить больше чистой теплой воды. Да и распланировать развлечения так, чтобы в суете не случилось голодание в течение дня, не делать первым прием пищи за праздничным столом.

— Даже в праздники не стоит забывать о том, что ночью наше тело восстанавливается, происходит очищение и восстановление органов. Поэтому избегайте ночных посиделок перед телевизором, поздних гуляний, многочасовых сеансов в интернете. А за два часа до сна выходите на короткую прогулку. Это насытит мозг кислородом, расслабит тело и настроит на приятный сон, — порекомендовала эксперт.

А как безболезненно для организма восстановиться после многодневных новогодних праздников? Вот что советует Айгуль Фазлыева:

— Если что-то пошло не так и вы вышли с затяжных новогодних каникул с чувством вины перед собой, срочно хотите все исправить, то быстро встать на рельсы не получится. Потребуется определенное время, — пояснила специалист. — Утро можно начать с минеральной воды без газа (предварительно выпустив), на недельку убрать из рациона красное мясо, употреблять термически обработанные (тушеные или приготовленные на пару) овощи, чтобы облегчить работу желудку и поджелудочной железе. Пьем достаточно теплой воды. Полезно делать детокс-воду с добавлением лимонного сока и имбиря. Готовим легкий ужин, чтобы было легче заснуть, а утром просыпаться с чувством голода. Это важно для хорошего начала дня, бодрости и позитивного настроя.