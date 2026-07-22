Татарстан стал лидером по работе с объектами культурного наследия

С 2023 года в Татарстане реализовано 25 объектов культурного наследия, находившихся в неудовлетворительном состоянии. В 2026 году в хозяйственный оборот планируют вовлечь ещё 41 объект. Как работает программа «1 рубль», кто может получить льготный кредит и почему президент отметил республику на ПМЭФ рассказал на брифинге в Кабмине РТ председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

С 2023 года в республике реализовано 25 объектов культурного наследия, находившихся в неудовлетворительном состоянии. В 2026 году между Министерством культуры РФ и Правительством Татарстана заключено соглашение о вовлечении в хозяйственный оборот 41 объекта.

Инвесторы получают объект по программе «1 рубль» через торги, к нему прилагается земельный участок в аренду за 1 рубль. ДОМ.РФ предоставляет льготные кредиты — 6% для гостиниц и до 9% для иных проектов. Комитет выступает «единым окном»: консультирует, помогает с получением кредитов, подключением к сетям и субсидиями.

5 июня 2026 года на ПМЭФ Президент России Владимир Путин лично отметил Татарстан в числе лучших регионов по работе с объектами культурного наследия. По итогам 2025 года республика вместе с Москвой заняла первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Впервые оценивались не только условия для бизнеса, но и вовлечение в оборот объектов культурного наследия в неудовлетворительном состоянии.

Там же был подписан меморандум с госкорпорацией ДОМ.РФ. Татарстан стал пилотным регионом по интеграции данных об объектах культурного наследия в цифровые системы. Инвесторы смогут получать ключевые услуги онлайн, что ускоряет запуск проектов по восстановлению памятников.

В 2025–2026 годах принят ряд изменений, направленных на устранение административных барьеров:

— введено понятие работ по содержанию объекта, что позволяет проводить определённый перечень работ в упрощённом порядке — через уведомление;

— оптимизирован порядок проведения работ по сохранению и сокращены сроки реализации проектов;

— разрабатываются законопроекты о восстановлении утраченных элементов памятников, упрощении содержания через уведомительный порядок и привлечении средств граждан на приспособление объектов под многоквартирные дома.