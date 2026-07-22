В Казани стартует V этнофестиваль «Стиль жизни – Культурный код»

С 22 по 26 июля столица Татарстана примет юбилейный этнофестиваль, посвященный сохранению народных ремесел и традиционного искусства. В этом году главной площадкой события впервые станет Центр уникального мастерства.

Гостей ждет обширная программа с мастер-классами от признанных специалистов декоративно-прикладного творчества. Участники смогут не только наблюдать за работой профессионалов, но и освоить различные техники под их руководством.

В первый день, 22 июля, с 14:00 до 18:30 пройдет обучение пространственной и динамической резьбе по дереву. Также в расписании: уральская лаковая роспись по металлу (14:00–15:30), авторская вышивка от династии Вороновых (15:30–17:00) и гжельская майолика по фарфору (17:00–18:30).

23 июля участников ждут резьба по дереву (11:00–18:00), роспись по фарфору (12:00–13:30) и уральская роспись (17:00–18:30).

24 июля в программе: резьба по дереву (11:00–19:00), уральская роспись (12:00–13:30), татарский тамбурный шов (14:00–16:00) и гжельская майолика (16:00–18:00).

25 июля добавятся новые направления — изготовление традиционной куклы «Подорожница» (14:00–15:00) и Рыбно-Слободское кружевоплетение (16:30–18:00) наряду с резьбой, росписью по фарфору и уральской лаковой росписью.

В заключительный день, 26 июля, пройдут мастер-классы по ушковой аппликации (10:00–11:00), резьбе по дереву (11:00–19:00), уральской росписи (11:00–12:30) и гжельской майолике (12:30–14:00).

На протяжении всех пяти дней будет работать ярмарка народных промыслов, выставки изделий и встречи с мастерами. Кроме того, организаторы подготовили показы этнической моды с участием российских и зарубежных дизайнеров, а также деловую программу, посвященную развитию креативных индустрий и современного этнодизайна.