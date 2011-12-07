Серьезные заболевания печени могут долго протекать бессимптомно

О болезнях печени мы беседуем с врачом — гепатологом, аллергологом-иммунологом, к. м. н., заслуженным врачом РТ Венерой Шакировой.

— Венера Гусмановна, какие основные факторы приводят к серьезным поражениям печени?

— Прежде всего стоит помнить, что прогрессирование хронических заболеваний печени независимо от причины, вызвавшей ее повреждение, идет по универсальному пути — от воспаления к фиброзу, циррозу, иногда раку печени и в конечном итоге к смерти пациента. До недавнего времени считалось, что основные причины развития цирроза печени — алкоголь и вирусный гепатит. Но сегодня возникла новая проблема — неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП). Причин несколько — малоподвижный образ жизни, ожирение, низкое качество продуктов, а также воздействие факторов внешней среды. В целом за последние 30 лет в причинах смерти произошел сдвиг в сторону преимущественно неинфекционных хронических заболеваний, в том числе хронических болезней печени.

— Насколько распространен цирроз печени, обусловленный злоупотреблением алкоголем?

— В России, по официальным данным, от 50000 до 1 млн человек страдают алкогольным циррозом печени. Он развивается в среднем через 10 — 20 лет злоупотребления алкоголем.

— Но кроме злоупотребления алкоголем к серьезным заболеваниям печени приводит и вирусный гепатит?

— В Европе, в том числе в России, большое количество людей были инфицированы вирусом гепатита C в 1970 — 1980-е годы — до идентификации вируса и внедрения в практику диагностических тестов. С тех пор частота передачи инфекции существенно сократилась, но заболевание имеет продолжительное течение. Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что значительное число людей, инфицированных вирусным гепатитом C, не догадываются о своем состоянии.

С 2015 года в практике лечения гепатита C произошла настоящая революция. Появились препараты прямого противовирусного действия с высокой эффективностью в отношении практически всех генотипов вируса. Препараты отличаются хорошей переносимостью, отсутствием побочных эффектов.

— А что с лечением гепатита В?

— В отношении гепатита B проблема остается нерешенной. Распространенность инфицирования этим вирусом колеблется от 1,5 до 8%. Величайшим достижением стало изобретение вакцины против вируса гепатита В. В нашей стране вакцинирование от гепатита с 1990-х годов включено в национальный календарь профилактических прививок. После внедрения вакцинации число больных острым вирусным гепатитом резко снизилось. Вместе с тем постепенно растет число пациентов с циррозом в исходе гепатита B, гепатоцеллюлярной карциномой. Инфицирование вирусом гепатита B часто протекает бессимптомно. Пациенты долгое время не получают лечения. Нередко гепатит B впервые выявляется только при стандартном обследовании во время беременности.

— То есть гепатит В не лечится?

— Пока добиться полного излечения невозможно. Но сдерживающая терапия позволяет снижать вирусную нагрузку, значительно замедляет прогрессирование фиброза и цирроза печени. Ученые работают над созданием новых препаратов.

— По каким еще причинам возникает поражение печени?

— Особую тревогу вызывают лекарственные поражения печени. Известно свыше тысячи препаратов с гепатотоксическими свойствами. Их применение может при определенных обстоятельствах привести к печеночной недостаточности и даже смерти пациента. В последние годы все чаще регистрируется аутоиммунный гепатит. Своевременная диагностика позволяет проводить иммуносупрессивную терапию, добиваться длительной, стойкой ремиссии и предотвращать развитие цирроза печени.

— То есть при первых симптомах, вызывающих беспокойство, — к врачу!

— Конечно. Комплексный подход к профилактике, диагностике и лечению заболеваний печени значительно облегчает их течение и в конечном итоге спасает жизнь людей. В период COVID-19 всем пациентам с хроническими заболеваниями печени следует при появлении любых недомоганий незамедлительно обращаться к гепатологу.