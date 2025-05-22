ИИ в образовании: помощник, но не замена педагогу

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Республика
22 мая 2025  13:00

На прошедшем в преддверии Kazan Digital Week 2025 вебинаре «Цифровые технологии в образовании» вице-президент Академии наук РТ Айрат Хасьянов высказал принципиальную позицию о роли искусственного интеллекта в учебном процессе.

«Технологии ИИ призваны освободить преподавателей от рутины, но ни в коем случае не заменят живого наставника, – подчеркнул эксперт. – Автоматизированная система в "коробке" не может служить образцом для студентов, в отличие от педагога, который формирует научные школы и передаёт опыт».

Хасьянов обратил внимание на две ключевые проблемы современного образования: острый дефицит квалифицированных преподавателей и недостаток практико-ориентированного подхода. По его словам, проект «Цифровые кафедры» призван компенсировать этот дисбаланс, развивая цифровые компетенции у студентов гуманитарных и естественнонаучных направлений.

Эксперты отметили, что ИИ-решения уже сегодня способны автоматизировать до 40% преподавательской работы – от генерации индивидуальных заданий до проверки работ и анализа успеваемости. Однако внедрение таких технологий требует комплексного подхода, учитывающего педагогические, этические и правовые аспекты.

«Главный вызов – сохранить человекоцентричность образования, используя технологии как инструмент, а не как самоцель», – резюмировали участники дискуссии.

Напомним, международный форум Kazan Digital Week 2025, где продолжат обсуждать цифровую трансформацию образования, пройдёт в Казани 17-19 сентября.

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