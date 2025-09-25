Илья Начвин назначен новым министром цифрового развития Татарстана

25 сентября 2025  10:04

Илья Начвин возглавил Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан. Соответствующее назначение подтверждено на официальном портале ведомства.

Новый министр с апреля 2020 года занимал должность первого заместителя руководителя Минцифры РТ. Он сменил на этом посту Айрата Хайруллина, который руководил министерством с 2019 года.

Назначение произведено указом Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова. Текст документа на момент публикации информации еще не был размещен на официальном портале руководителя региона.

