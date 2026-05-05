Имущественная витрина Татарстана насчитывает уже более 500 объектов

ГБУ «Республиканская имущественная казна» совместно с муниципалитетами продолжает наполнять онлайн-платформу «Витрина имущества». За четыре месяца 2026 года перечень пополнился 149 позициями, а общее число выставленных объектов достигло 501. Из них 65 находятся в республиканской собственности, остальные 436 — в ведении муниципалитетов.

По каждому объекту потенциальным заявителям предоставляют подробную информацию: в карточке указаны фотографии, кадастровый номер, год постройки, данные о подключении к инженерным сетям и возможные варианты использования. Любой желающий — как физическое, так и юридическое лицо — может оставить заявку на интересующий актив и получить консультацию специалиста.

В Минземимущества РТ отметили, что республика последовательно внедряет современные технологические решения для повышения прозрачности и эффективности управления госимуществом.