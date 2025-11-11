Имущественные налоги в Татарстане: рекордные суммы, льготы и новые правила

В текущем году жителям республики направлено свыше 2,1 миллиона налоговых уведомлений на общую сумму 11,5 миллиарда рублей. Это на 18% больше, чем годом ранее, что указывает на увеличение числа объектов собственности и рост их кадастровой стоимости.

Налоговые уведомления: как и кому они приходят

Рассылка сводных налоговых уведомлений стартовала еще 20 сентября. На сегодняшний день сформировано более 2,1 миллиона уведомлений. Большинство из них - 68% - направлены в личные кабинеты налогоплательщиков на сайте ФНС. Остальные отправлены через портал госуслуг или почтой России.

Важно знать, что уведомление может не прийти, если сумма налога меньше 300 рублей, если у гражданина есть льгота, полностью освобождающая от уплаты, или если на его едином налоговом счете достаточно средств для автоматического погашения долга. Тем, кто пользуется личным кабинетом, уведомления приходят только в электронном виде. Если же уведомление по каким-то причинам не поступило, можно обратиться в любую налоговую инспекцию республики или МФЦ.

Основные статьи доходов бюджета

Налоговые уведомления, которые татарстанцы получают осенью, традиционно включают в себя три основных имущественных платежа: транспортный, земельный налог и налог на имущество физических лиц. Лидером по сумме сборов остается транспортный налог. Как отметил Марат Сафиуллин, самая большая сумма у налога на транспорт - 5,7 миллиарда рублей. Налог на имущество принесет в казну 3,9 миллиарда рублей, а земельный - 1,9 миллиарда рублей.

Отдельной строкой в уведомлениях идет налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с определенных видов доходов. Речь идет о тех случаях, когда налог не был удержан налоговым агентом в лице работодателя. Общая сумма таких начислений составляет 8,4 миллиарда рублей.

- Помимо этого в уведомления включены 8,4 миллиарда рублей, которые должны будут поступить в казну за счет НДФЛ, - пояснил глава республиканского отделения ФНС. - Это касается тех лиц, с которых не был удержан налог налоговыми агентами, с выигрышей, так называемый налог на богатых для лиц с большими доходами.

Особняком стоит налог на доходы от банковских вкладов. Эту сумму налоговая служба исчисляет самостоятельно на основе данных, которые обязаны предоставлять банки. Напомним, налог рассчитывается не на всю сумму полученных процентов, а только на ту часть, которая превышает необлагаемый лимит, определяемый исходя из ключевой ставки ЦБ. Рассчитать размер налога можно при помощи онлайн-калькулятора.

Поддержка граждан: объем льгот вырос

Параллельно с ростом налоговых начислений в Татарстане увеличивается и объем предоставляемых льгот. По словам Марата Сафиуллина, общая сумма налоговых льгот по имущественным налогам за прошлый год составила 2,3 миллиарда рублей. Это на 400 миллионов рублей (или на 17,4%) больше, чем годом ранее. Значительная часть этой поддержки приходится на пенсионеров и предпенсионеров.

Глава УФНС подробно остановился на механизме предоставления льгот по земельному налогу для этих категорий граждан. Если площадь участка пожилого человека не превышает 600 квадратных метров, то налог не начисляется. А если она больше, то налог начисляется на разницу между площадью участка и этими шестью сотками.

Аналогичные принципы применяются и к налогу на имущество, где действуют вычеты по площади: 10 кв. м для комнаты, 20 кв. м для квартиры и 50 кв. м для дома.

Отдельное внимание уделено поддержке участников специальной военной операции и их семей. Эти категории граждан, а также военнослужащие Росгвардии и члены семей погибших полностью освобождены от уплаты налога на имущество на один объект каждого вида начиная с 2022 года.

Роскошь и новые правила

Статистика по транспортному налогу наглядно демонстрирует рост числа дорогостоящих автомобилей в республике. Ярким примером стал один из жителей Татарстана, который должен заплатить 380 тысяч рублей налога за свой автомобиль. «Количество дорогостоящих машин неуклонно растет», - отметил Марат Сафиуллин. Он также добавил, что в Татарстане в настоящее время насчитывается 389 автомобилей стоимостью более 10 миллионов рублей. Для сравнения: в прошлом году их было 285, что означает рост более чем на 100 единиц.

Марат Сафиуллин напомнил, что расчет налогов происходит автоматически на основе данных, предоставляемых Росреестром и другими регистрирующими органами. При этом все положенные льготы применяются в беззаявительном порядке. Для удобства граждан уплатить налоги можно несколькими способами: через личный кабинет на сайте ФНС России, с помощью мобильного приложения «Налоги ФЛ» или через сервис «Уплата налогов и пошлин».

Что касается возможных ошибок, например, резкого увеличения налога из-за кадастровой переоценки, то налоговая служба готова на них реагировать.

- Если выявляются какие-либо расхождения, к нам обращаются налогоплательщики, мы направляем запросы в Росреестр, нам приходят подтверждающие документы, - заверил глава ведомства. - Если на самом деле была какая-то ошибка, сбой, мы делаем перерасчеты.

Важным нововведением стал измененный порядок взыскания задолженности по налогам с физических лиц. С 1 ноября 2025 года вступил в силу федеральный закон, который позволяет налоговым органам взыскивать бесспорную задолженность во внесудебном порядке. Это касается случаев, когда сам налогоплательщик исчислил сумму в декларации или не оспаривает начисленные ему платежи.