В Татарстане обновили 68 км ключевых региональных дорог опорной сети

В республике по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году привели в порядок участки автодорог, входящих в опорную сеть России. Как сообщили в Миндортрансе РТ, капитальный ремонт прошёл на 29 отрезках региональных трасс общей протяжённостью 68 километров.

Речь идёт о дорогах, связывающих между собой города и районы Татарстана, а также обеспечивающих подъезды к Казани, транспортным узлам и объектам инфраструктуры. Работы, в частности, затронули направления Алексеевское — Высокий Колок, Чистополь — Нижнекамск, Казань — Шемордан и ряд других маршрутов.

В министерстве подчеркнули, что обновление этих трасс позволяет приблизиться к целевому показателю нормативного состояния опорной сети и будет продолжено, поскольку именно по таким дорогам проходит основной поток грузового и пассажирского транспорта.