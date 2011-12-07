Казанец обвиняется в убийстве мужчины на Заинском водохранилище

Ночью 18 июля прошлого года пьяный мужчина возле пристани на Заинском водохранилище пристал к отдыхавшей на берегу компании молодых людей. Он явно провоцировал конфликт и не реагировал на просьбы оставить в покое. Обвиняемый схватил острый предмет и нанес одному из отдыхающих мужчин несколько ударов в грудь и живот, избил кулаками. В ту же ночь от полученных ранений потерпевший скончался в больнице.

3 ноября, обвиняемый во время заседания Заинского суда оскорбил судью нецензурной бранью. Сейчас казанец находится под стражей. Сожительница убитого подала гражданский иск на 1 млн рублей за причиненный моральный вред. Дело рассмотрит Верховный суд Татарстана.