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В лесу нашли тела пропавших жителей Дербышек

О Лилии Киселевой и Сергее Серкове ничего не было известно с 24 сентября.

В Татарстане отыскали тела пропавших в лесу Лилии Киселевой и Сергея Серкова. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Жители поселка Дербышки ушли в лес 24 сентября, и с тех пор о них ничего не было известно. Сразу стартовали поисково-спасательные работы. Накануне волонтеры «Лиза Алерт» сообщили, что тела были найдены. Из-за чего мужчина и женщина погибли — не уточняется.

Ранее в Набережных Челнах сын не мог дозвониться до отца и приехал к нему на квартиру. Там мужчина обнаружил его труп.

КВ
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