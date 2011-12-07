В лесу нашли тела пропавших жителей Дербышек

В Татарстане отыскали тела пропавших в лесу Лилии Киселевой и Сергея Серкова. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Жители поселка Дербышки ушли в лес 24 сентября, и с тех пор о них ничего не было известно. Сразу стартовали поисково-спасательные работы. Накануне волонтеры «Лиза Алерт» сообщили, что тела были найдены. Из-за чего мужчина и женщина погибли — не уточняется.

Ранее в Набережных Челнах сын не мог дозвониться до отца и приехал к нему на квартиру. Там мужчина обнаружил его труп.