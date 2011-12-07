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В аэропорту Челнов сел самолет после возможного попадания птицы

Самолет следовал из Санкт-Петербурга в Набережные Челны.

В аэропорту «Бегишево» в Набережных Челнах приземлился самолет, который летел туда из Санкт-Петербурга. Воздушное судно ждет проверки, так как в самолет могла попасть птица, а пассажиры, которые должны были улететь на нем в северную столицу, ожидают дополнительного транспорта, сообщает ТАСС.

Посадка прошла в обычном режиме, но у техников возникло подозрение, что во время полета в самолет попала птица, поэтому для безопасности борт ожидает технические проверки. Ситуацию взяла на контроль Северо-Западная транспортная прокуратура. Указано, что птица могла попасть в самолет при его взлете в Санкт-Петербурге. 

КВ
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