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В Казани кража туи попала на видео

В столице Татарстана сегодняшним утром у здания одной из стоматологий города мужчина украл тую.

Процесс кражи был зафиксирован камерой видеонаблюдения, сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на сообщение администратора стоматологии Ксению.

Как пояснила девушка, пропажу деревца она обнаружила, придя на работу, после чего были просмотрены видео с камеры видеонаблюдения. Выяснилось, что туя была украдена мужчиной, который пытался унести его вместе с горшком, но, обнаружив, что кашпо прикручено к полу, выдернул только растение.

При этом Ксения отметила, что такую же тую у стоматологии украли и годом ранее. Примечательно, что заявления в полицию администрация стоматологии еще не подавала.

«Решили опубликовать видео в соцсетях, чтобы мужчине стало стыдно за свой поступок», - пояснила Ксения.

 

КВ
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