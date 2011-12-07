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В Нижнекамске мужчина стал жертвой мошенников с сайта знакомств

Молодой человек собирался сходить в театр с девушкой, с которой познакомился на сайте знакомств.

Приехавший на заработки в Нижнекамск 29-летний мужчина стал жертвой мошенников, сообщает пресс-служба управления МВД по Нижнекамскому району.

Молодой человек познакомился с девушкой на сайте знакомств. Через какое-то время собеседница предложила развеяться и пойти в театр. Она прислала мужчине ссылку для оплаты билетов.

Парень ввел реквизиты и произвел оплату, после чего система выдала сообщение, что платеж не прошел. Мужчина несколько раз нажал кнопку «повторить». В итоге каждый раз с его счета списывалось по 2 тысяч рублей. Позже ссылка перестала работать, а подруга перестала отвечать на сообщения. Мужчина обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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