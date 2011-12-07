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В Лаишевском районе РТ в озере утонул мужчина

Тело погибшего обнаружили рыбаки.

В озере Архиерейское (село Тарлаши) Лаишевского района РТ рыбаки обнаружили тело мужчины. На место происшествия выехали спасатели зонального поисково-спасательного отряда № 2 Поисково-спасательной службы РТ, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Тело мужчины 1973 года рождения извлекли в 25 метрах от берега. Его передали сотрудникам полиции. Мужчина был в верхней одежде и рыбацких сапогах. Спасательного жилета на рыбаке не было. 

Сейчас устанавливаются все детали происшествия.

КВ
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