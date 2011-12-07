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Житель Казани ударил ножом жену в спину

Женщина смогла позвонить в полицию и сообщить о случившемся.

Вечером 12 августа семейная пара, проживающая в Ново-Савиновском районе, вместо мирного ужина, стала выяснять отношения. Слово за слово, эмоции накалялись, и супруг в порыве гнева ударил жену ножом в спину.

Женщина смогла позвонить в полицию и сообщить о случившемся. По указанному адресу прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Женщину увезли в больницу. Ее состояние стабильное, сообщает пресс-служба Управления Рогсвардии РТ. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 

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