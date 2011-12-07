В случае с Finiko люди верили в компанию до самого конца, а некоторые обманутые вкладчики до сих пор слушают вещающего из СИЗО Доронина и считают, что он вернет деньги. Накануне суд арестовал двух «десятых звезд» пирамиды Лилию Нуриеву и Дину Габдуллину. Они получили такое звание за то, что привлекли свыше трех тыс. человек каждая.

И если Габдуллина в суде держалась молча, то Нуриева чуть ли не слезно просила избрать для нее домашний арест и обещала сотрудничать со следствием. В суде же она рассказала, что до последнего верила в «Финико» и принесла туда и свои деньги. Когда же удалость вывести крупную сумму — она вложила ее вновь, продав машину и дом. В итоге в пирамиде у нее осели 43 млн рублей, из-за чего она и написала два заявления на Доронина в полицию. И таких «десятых звезд», как Нуриева, по ее собственным подсчетам, — 530 человек.

Три группы участников пирамид

Доцент Института психологии и образования КФУ Рамиль Гарифуллин в разговоре с изданием выделил три социальные группы вкладчиков в пирамиды. Это игроки, те кто реально верят и те, на кого оказали влияние организаторы.

«Они не лохи, они игроки. Они знают, что это пирамида, и сознательно идут в нее и прекрасно понимают, что смогут вывести оттуда какую-то сумму. Их никто не завлекает, они сознательно идут на риски. И таких людей большинство», — сказал Гарифуллин.

Вторая группа, которая реально верит в то, что пирамида принесет деньги, по словам эксперта, не такая большая, как первая. По сути, эти вкладчики просто считают, что смогут заработать. Но вот в случае с третьей группой все намного опасней.

По факту, на таких вкладчиков оказывают влияние непосредственно лица пирамиды и ее звезды, которые демонстрируют свой якобы успех и тем самым промывают мозги доверчивым зрителям, буквально убеждая их отдавать деньги.

Принцип «Емели» и Сергей Мавроди

Известный бизнесмен Дмитрий Потапенко, который в 90-е наблюдал рассвет «империи Мавроди», отмечает, что принципы и инструменты пирамидчиков изменились не сильно. Тот же Мавроди для привлечения вкладчиков активно использовал доступные на тот момент масс-медиа. Персонаж Леня Голубков — один из таких «завлекал», который, рассказывая о покупке дорогих дефицитных сапог жене на средства от «МММ», по сути говорил о якобы возможностях быстро заработать деньги.

«Сейчас для этого даже не нужно ничего покупать. Достаточно записаться в салон на осмотр машины или квартиры, записать там ролик — и вот получается пример успешной жизни. А люди смотрят на это и тоже хотят быстро взлететь и внезапно стать богатыми», — делится Потапенко.

Как пример он привел русскую народную сказку «По щучьему велению», где лежащий на печи Емеля, не делая ничего, внезапно получает все, что ему хочется. А подобные желания в людях также культивируют различные персонажи. Такие как, например, арестованный недавно глава ГИБДД Ставропольского края Алексей Сафонов с его «золотым дворцом» исполненных в лучших традициях «цыганского барокко», и полковник Захарченко с его миллиардами в сумках, которые часто встречаются на рынках.

«Зомбирование»

Мавроди для своей рекламы использовал СМИ, а в случае со второй «МММ» уже и интернет. У «Финико» же для этого было куда как больше средств — это и реклама в соцсетях, и раскрученные аккаунты, и постоянный видео- и фотоконтент об успешности всех тех, кто зарабатывал деньги. И принцип пирамиды всегда строится на том, чтобы завлекать все больше и больше людей путем выплаты им процента от вкладов, которые покрывают новые участники.

«Десятые звезды», как Нуриева, действительно верили в пирамиду до конца, потому что сначала получали деньги назад. И поэтому сейчас следствие создает прецедент начиная привлекать к уголовному делу самих «зазывал». Ведь на имидже одного Доронина далеко схема бы не ушла — а чем больше человек рассказывают о якобы преимуществах компании, тем больше новых вкладчиков будет.

«Конечно, к сожалению, медиа оказывают на сознание людей очень большое влияние. Просто медиа на сегодняшний день очень много. Я уже не люблю разделять отдельно традиционные медиа, отдельно блоги, тот же Instagram. Это все медиа, и они используют одинаковые манипулятивные технологии и технологии воздействия на людей. Они их толкают на плохое, потому что манипулируют», — поделился мнением первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Эксперт видит в этом несовершенства в законе. Огромные деньги пропали у людей, которые продавали личное имущество и отдавали средства, из-за того, что фактически были «зомбированы».

«Они настолько зомбированы, что проводили потом какие-то коллективные медитации для того, чтобы „дела у компании наладились и им вернули деньги“. Люди, находясь в одной медитации, отдают взятые кредиты жуликам, а затем входят в другую медитацию, чтобы их попытается вернуть», — сказал собеседник издания.

И в социальных сетях великое множество «экспертов», которые обещают научить любого быть «экспертом» и требуют за этого всего-то оплатить семинар, — их еще называют «инфоцыганами». И вся эта деятельность, отмечает Малькевич, никак не регулируется. Любой может завести блог, зомбировать, гастролировать, выпускать псевдо-книги и собирать таким образом деньги.

Принцип Мавроди

Со времен «МММ» ситуация с финансовыми пирамидами в России, как показывает практика, изменилась не сильно. Те же инструменты, те же механизмы и формы. И не смотря на то, что почти каждый год закрывается очередная пирамида, люди продолжают нести деньги в новые. И до сих пор эти социальные группы вкладчиков остаются неизменными. Поэтому цитата Мавроди про вымирающих мамонтов и невымирающих «лохов» до сих пор жива — будут пирамиды со своими «фараонами», а вкладчики найдутся.