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Производившего наркотики в гараже татарстанца лишили свободы на 13 лет

В арендованном помещении мужчина изготавливал N-метилэфедрон при помощи закупленного им оборудования.

На 13 лет лишили свободы татарстанца, производившего наркотики в гараже. Об этом рассказывает пресс-служба УФСБ России по РТ.

Сообщается, что задержан производитель синтетического наркотика N-метилэфедрон был еще в сентябре прошлого года. Однако вынесли ему приговор только в июле 2020-го.

Тогда в 2019-м в арендованном гараже нашли и изъяли не только компоненты и прекурсоры для выработки наркотиков массой более 600 граммов, но и специальное закупленное им для этого производства спецоборудование, инструменты, а также другие приспособления и средства защиты.

Теперь 30-летнего татарстанца признали виновным в производстве и покушении на сбыт наркотиков и назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. 

КВ
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