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В Нижнекамском районе сгорел частный дом и сарай

Площадь пожара составила 44 кв.м.

В селе Елантово Нижнекамского района на улице Пролетарская, 18 сгорел частный дом и сарай. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

В доме находились двое человек, они покинули дом до прибытия пожарных. МЧС уточняет, что мужчина 1961 года и женщина 1962 года находились в состоянии алкогольного опьянения. У них 8-10% ожоги тела.

Предварительная причина пожара — нарушение правил монтажа электрооборудования. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Альметевском районе РТ в пожаре в заброшенном доме погибли два человека.

КВ
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