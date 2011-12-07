В Татарстане бездомные собаки напали на мужчину: прокуратура начала проверку

Прокуратура Высокогорского района Татарстана организовала проверку по факту нападения бездомных собак на мужчину в селе Шигали, сообщает надзорное ведомство.

Как стало известно, в селе Шигали бродячие собаки набросились на местного жителя. Мужчине была оказана первая помощь, но сразу госпитализировать его не стали. Позже его состояние стало хуже и его доставили в больницу.

Сотрудникам прокуратуры предстоит выяснить, как налажена в Высокогорском районе работа по отлову бездомных животных. Были ли заключен в этом году муниципальный контракт на отлов и содержание бродячих собак. Каковы условия их содержания и методы отлова и транспортировки. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, как из-за жалоб жителей Тукаевского района отловили более 600 бродячих собак. Для их стерилизации заключили договор с индивидуальным предпринимателем.