В Казани пенсионерка стала жертвой лже-полицейских

18 мая в полицию в Казани обратилась 86-летняя пенсионерка, которая рассказала, что стала жертвой мошенников, потеряв 600 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу Казани.

Как выяснилось, на мобильный телефон женщины позвонил мужчина и представился сотрудником полиции Станиславом Кузнецовым. Он сообщил, что некий гражданин пытается похитить деньги с ее банковского счета. Женщина сама рассказала, в каких банках у нее есть сбережения. Далее, мошенники по отработанной схеме объяснили, как спасти деньги, переведя их на «специальный счет». В итоге, женщина перевела на продиктованные счета 600 тыс. рублей.

Только придя домой, она осознала, что стала жертвой мошенничества и обратилась в полицию.