В Татарстане мужчина избил собутыльника и выгнал его из квартиры

В Елабуге мужчина нанес не менее трех ударов по лицу собутыльника и выпроводил его из своей квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Татарстану.

В одной из квартир на улице Большая Покровская в Елабуге произошел конфликт между 39-летним и 46-летним мужчинами, который распивали алкоголь.

Во время ссоры хозяин квартиры ударил по лицу и выгнал собутыльника. На утро 18 сентября, по данным СК РТ, тело потерпевшего с признаками насильственной смерти обнаружили перед подъездом дома, где они выпивали.

Хозяина квартиры признали причастным к преступлению, сам мужчина вину не признал. На данный момент проводится следствие по выяснению всех обстоятельств произошедшего.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Татарстане от удара кулаком в ссоре скончался мужчина.