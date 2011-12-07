Семерых башкирских гаишников подозревают в выдаче водительских прав за взятки

Семерых башкирских гаишников подозревают в организации преступного сообщества, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ.

«Возбуждено уголовное дело в отношении бывших начальника, его заместителя и пятерых государственных инспекторов безопасности дорожного движения межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД по Республике Башкортостан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем, совершенное лицом с использованием своего служебного положения)», — сказано в сообщении.

По версии следствия, начальник указанного отдела ГИБДД, ранее занимавший пост заместителя, создал преступное сообщество, участники которого занимались выдачей водительских прав за взятки. На свою сторону ему удалось склонить не менее шестерых сотрудников автоинспекции, а сумма взятки за каждое удостоверение составляла от 14 до 40 тыс. рублей. Цена зависела от определенного экзамена.

В общей сложности было выдано не менее 33 водительских удостоверений. Сейчас бывший начальник ГИБДД находится в розыске, остальные — под стражей.