32-летнего казанца будут судить за избиение отца

Прокуратура Кировского района города Казани утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 32-летнего мужчины, избившего отца.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, семейный конфликт произошел 11 июня во время застолья. Тогда, в момент распития спиртных напитков со своим 62-летним отцом 32-летний сын вспомнил обиды, связанные с отсутствием внимания и воспитания в детстве. Выяснилось, что, будучи ребенком его родители развелись.

Так, в ссоре обвиняемый нанёс отцу не менее 8 ударов кулаками по лицу и голове, а также один удар ногой в область грудной клетки. В результате потерпевший получил травмы, в том числе переломы носовой перегородки, носовых костей и ребер.

Свою вину мужчина полностью признал. Теперь он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.