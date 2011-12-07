В Ульяновске школьник ранил ножом учителя

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В Ульяновске 15-летний школьник ранил ножом учительницу. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.
Инцидент произошел утром 26 февраля. Мальчик ударил кухонным ножом в живот 59-летнюю преподавательницу. По словам свидетелей произошедшего, подросток напал на женщину без каких-либо причин.
Пострадавшую доставили в больницу, прооперировали, сейчас она находится в реанимации.
«Ее состояние средней степени тяжести, стабильное. В настоящее время она находится в реанимации, но сегодня планируется ее перевести в отделение хирургии», — рассказали в минздраве.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Подозреваемый задержан.Ситуация поставлена на личный контроль губернатора Ульяновской области Сергея Морозова.
Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане участились конфликты между учениками и педагогами.