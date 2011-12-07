Житель Казани принял «участие в эксперименте» и потерял более 600 тысяч рублей

В Казани 25 мая в полицию обратился 50-летний мужчина, который сообщил, что мошенники украли у него более 600 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу Казани.

Как выяснили правоохранители, мужчине поступил звонок от якобы сотрудника банка. Далее все шло по схеме: якобы неизвестные люди пытаются снять с карты деньги. Звонивший предложил обналичить все имеющиеся на балансе деньги перевести их на «безопасный счет». Мужчина перечислил на продиктованный счет 421 тысяч рублей.

А через три дня казанцу снова позвонил сотрудник банка и сообщил, что злоумышленников почти поймали, но для их полного разоблачения требуется провести «эксперимент» с участием владельца карты. Поверив незнакомцу, мужчина оформил на себя кредит и отправил кредитные 200 тыс. рублей на неизвестные счета. Когда лже-банкиры перестали выходить на связь, мужчина понял, что его обманули.