На железной дороге в Татарстане украдено несколько тонн дизтоплива

Дизельное топливо похищалось на станции Шемордан в Сабинском районе Татарстана. Как сообщает пресс-служба Казанского ЛУ МВД РФ на транспорте, подозреваемые занимались кражей горючего при помощи схемы с созданием неучтенных излишков, которые после сливались с тепловозов и вывозились.

По подозрению в краже были в прошлом году были задержаны шестеро железнодорожников. В общей сложности было похищено 3,5 тыс литров горючего на сумму 137,8 тыс рублей. Возбуждено уголовное дело.