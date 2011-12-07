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На железной дороге в Татарстане украдено несколько тонн дизтоплива

Подозреваемыми оказались несколько железнодорожников.

Дизельное топливо похищалось на станции Шемордан в Сабинском районе Татарстана. Как сообщает пресс-служба Казанского ЛУ МВД РФ на транспорте, подозреваемые занимались кражей горючего при помощи схемы с созданием неучтенных излишков, которые после сливались с тепловозов и вывозились.

По подозрению в краже были в прошлом году были задержаны шестеро железнодорожников. В общей сложности было похищено 3,5 тыс литров горючего на сумму 137,8 тыс рублей. Возбуждено уголовное дело.

КВ
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