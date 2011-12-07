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В Татарстане по вине пьяной матери утонул ребенок

Свою вину женщина полностью признала.

В Альметьевске на 32 — летнюю женщину возбуждено угловное дело. Она находясь в состоянии алкогольного опьянения оставила в воде без присмотра своего семилетнего сына, который не умел плавать. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, 27 июня обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения взяла на необорудованный пляж своего семилетнего сына. Осознавая, что ребенок не умеет плавать, она оставила его без присмотра и покинула свое местонахождение. В это время мальчик прошел на небезопасную глубину и погрузился под воду. 

Свою вину женщина полностью признала.

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