В Татарстане по вине пьяной матери утонул ребенок

В Альметьевске на 32 — летнюю женщину возбуждено угловное дело. Она находясь в состоянии алкогольного опьянения оставила в воде без присмотра своего семилетнего сына, который не умел плавать. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, 27 июня обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения взяла на необорудованный пляж своего семилетнего сына. Осознавая, что ребенок не умеет плавать, она оставила его без присмотра и покинула свое местонахождение. В это время мальчик прошел на небезопасную глубину и погрузился под воду.

Свою вину женщина полностью признала.