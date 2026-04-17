Инфляция в Татарстане ускорилась до 7,08%, превысив общероссийские показатели

В марте 2026 года годовая инфляция в Республике Татарстан достигла 7,08%. Этот показатель оказался выше, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу (6,67%), и значительно превысил общероссийский уровень, который составил 5,86%. Такие данные приводят специалисты Национального банка по РТ и Татарстанстат.

За месяц потребительские цены в регионе выросли на 0,79% по сравнению с февралем. С начала года рост составил уже 3,58%. В Центробанке ускорение инфляции связывают с тем, что производители и поставщики продолжают закладывать в конечную стоимость товаров и услуг свои возросшие издержки, за исключением сезонных колебаний.

Самый заметный скачок цен зафиксирован в сфере услуг. За месяц они прибавили 1,77%, а в годовом выражении — 12,33%. Внутри этой категории особенно сильно подорожали медицинские услуги (+14,59% за год) и коммуналка (+17,25% за год). Непродовольственные товары в марте стали дороже на 0,48%, а за год — на 3,24%.

Продукты питания в марте прибавили в цене умеренно — 0,30% за месяц, что дало годовую инфляцию в этом сегменте 6,75%. Если не учитывать плодоовощную продукцию, годовой рост продовольственных цен составил 7,37%. Любопытно, что сами овощи и фрукты в марте подешевели на 0,58%, хотя с начала года они выросли в цене более чем на 14%. Яйца показали минимальный годовой рост — всего 0,65%, а оливковое масло, напротив, продолжало дешеветь, снизившись за год на 16,82%. Базовый индекс потребительских цен (без учета отдельных волатильных категорий) в марте составил 100,89% к февралю.