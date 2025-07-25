Инфраструктурный прорыв: что строят в Татарстане в 2025 году

Заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев рассказал о текущей ситуации в республике со строительством социально-культурных объектов.

Общая картина в этом году такова: всего строят 180 социально-культурных объектов на общую сумму 12,4 млрд рублей. Из них 57 объектов возводятся по республиканским программам на сумму 1,1 млрд рублей, 103 объекта - в рамках национальных проектов на 8 млрд рублей и еще 20 объектов - по другим федеральным госпрограммам на 3,3 млрд рублей.

Начал спикер со сфер культуры и обслуживания населения. Уже завершены молодежный центр Idea на 150 мест в Рыбной Слободе и многофункциональный центр в Мамадыше на 100 мест. Работы продолжаются в МФЦ Агрыза и Буинска. Ведется реконструкция Дома культуры в Мамадыше на 350 мест, универсальной спортплощадки в Зеленодольске, молодежного центра «Алгарыш» в Арском районе. В Казани (как знают местные театралы) ремонтируют ТЮЗ. Его готовность составляет пока только 34%.

В сфере здравоохранения в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» сейчас строятся 38 объектов. Это 34 фельдшерско-акушерских пункта в районах, центры врачей общей практики в Альметьевске (как филиал городской поликлиники №3) и в Казани (как филиал городской поликлиники №20 в ЖК «Весна»), детская поликлиника №11 в Казани. По государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» создается сосудистый центр в Сабинской РКБ, рассчитанный на 36 посещений в сутки. Кроме того, в рамках республиканской программы строят 13 новых ФАП и диагностическое отделение в казанской больнице №18.

Что касается массового спорта, то в рамках республиканской программы завершены 18 универсальных спортплощадок, а также центры настольного тенниса в Сабинском, Бавлинском, Апастовском, Ютазинском и Агрызском районах. В рамках федеральной программы «Развитие физической культуры и массового спорта» ведется строительство центра развития футбола. Строительно-монтажные работы выполнены здесь на 43%.

В рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» планируется строительство «умной» спортивной площадки в Зеленодольском районе.

Кроме того, в рамках внепрограммных мероприятий ведется строительство крытого катка с искусственным льдом в селе Карелино Балтасинского муниципального района, здания Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию в Казани и ледового дворца «Нефтяник» в Лениногорске.

Система дошкольного образования должна пополниться семью детскими садами на 1580 мест. Уже завершены детсад на 340 мест в ЖК «Царево» Пестречинского района, детсад на 220 мест в селе Песчаные Ковали и детсад на 80 мест в Апастово. Продолжается строительство детсадов на 120 мест в Высокогорском районе, на 220 мест в ЖК «33-й военный городок» в Казани, на 340 мест в поселке Куюки (который хоть и относится к Пестречинскому району, но детей оттуда возят в Казань) и на 260 мест в поселке Октябрьский Зеленодольского района. Наиболее остро стоит вопрос по Куюкам: готовность объекта всего 25%. Но в октябре рассчитывают его сдать. Этот садик строится по национальному проекту «Семья».

В сфере школьного образования на этот год запланировано возведение пяти школ и трех дополнительных корпусов на 5251 место. Сейчас завершен корпус начальных классов в кукморской школе №3 на 375 мест. Строятся школа на 1224 места в ЖК «Замелекесье» в Набережных Челнах, школа на 500 мест в Агрызе, школа на 500 мест в Мензелинске, школа на 192 места в Буинске. А в Казани построят только одну новую школу - в ЖК «Лето», зато сразу на 1224 места. Продолжается работа по созданию корпусов дополнительного образования в Сокуровской и Малошильнинской школах. Но это уже вне специальных программ, на дополнительно выделенные деньги.

Кроме того, строятся 16 зданий для исполкомов, семь пунктов комплексного обслуживания населения, два объекта МЧС и восемь детских лагерей.

Коснулся Гимаев и наиболее знаковых для республики проектов. Так, отвечая на вопрос корреспондента «КВ» о сроках запуска второй ветки Казанского метрополитена, он, в частности, отметил: «Самый реалистичный и при этом оптимистичный сценарий - это 2028 год. Если финансирование увеличится, сроки могут быть скорректированы в сторону сокращения. При этом работы по строительству первого участка новой линии ведутся по графику, подрядчик справляется с задачами и существенных задержек нет».

Третий терминал Международного аэропорта Казань имени Габдуллы Тукая, который начали строить по распоряжению Раиса РТ Рустама Минниханова, должны закончить к концу следующего года.

Сложным объектом назвал Гимаев Казанский ЦУМ, который перестраивается под Центр народно-художественных промыслов и мастеров. Завершатся работы точно не в этом году. Здесь разместятся мастерские, производственные площадки, пространства для проведения мастер-классов, а также торговые площади для продажи изделий народных промыслов. Хотя здание и сохранит внешний вид, но внутри обновляются все инженерные системы, а площадь увеличат за счет новой пристройки.

Замминистра высказался по наболевшей теме шумозащитных экранов. На Кировской дамбе их, как и велел Раис Татарстана, сделают прозрачными. А вот на мосту Миллениум никто их пока менять не собирается: не было распоряжения от руководства республики.