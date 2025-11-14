Иннополис и китайский район Гуанмин заключили соглашение о сотрудничестве

В рамках визита делегации Татарстана в Китай подписано соглашение о партнерстве между городом Иннополис и районом Гуанмин города Шэньчжэнь. Церемония подписания прошла с участием Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.

Документ скрепили подписями мэр Иннополиса Дмитрий Вандюков и глава района Гуанмин Цю Хаохан. Соглашение предусматривает развитие двустороннего сотрудничества в сфере высоких технологий, представляющих взаимный интерес для обеих сторон.

Район Гуанмин представляет собой крупный научно-технологический центр с населением более 1,1 миллиона человек. Территория специализируется на разработках в области интернета вещей, обработки больших данных, облачных технологий и искусственного интеллекта. Дополнительными направлениями развития являются биомедицина, производство электроники и современных материалов.